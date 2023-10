Tanque de Israel atinge posto militar do Egito perto da fronteira com Gaza

Um disparo de um tanque israelense atingiu um posto militar do Egito perto da sul da Faixa de Gaza — região em que também há fronteira com o país africano. As forças de defesa de Israel afirmaram que o disparo foi acidental e se desculparam com as autoridades egípcias.

O que aconteceu

Um tanque localizado no kibutz de Kerem Shalom, localizado na tríplice fronteira com a Faixa de Gaza e com o Sinai, que pertence ao Egito, disparou acidentalmente contra um posto militar egípcio.