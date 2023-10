Dia 17 da guerra: Israel bombardeia área hospitalar na Faixa de Gaza

Os militares também dizem que bombardearam novamente uma célula de combatentes no sul do Líbano e destruíram um lançador de mísseis. A célula é suspeita de planejar um atentado perto da cidade fronteira de Shlomi. A informação foi confirmada pelo The Times of Israel.

O campo de refugiados de Jabalia recebeu ataques mais intensos. Os serviços de emergência disseram que 50 pessoas morreram.

A morte de uma pessoa foi confirmada pelo Ministério da Saúde da Palestina, e outras cinco ficaram gravemente feridas depois que tropas israelenses dispararam tiros no campo de refugiados de Jalazoun, Cisjordânia, ao norte de Ramallah.

Aeroportos da Síria são atacados e governo culpa Israel

Mísseis atingiram os aeroportos de Damasco e Alepo, informou a agência de notícias estatal síria Sana. Dois funcionários do aeroporto de Damasco morreram. Os danos materiais nas pistas de pouso e decolagem deixaram os aeroportos inoperantes por, pelo menos, dois dias.