Biden e Netanyahu concordam em criar 'fluxo contínuo' de ajuda a Gaza

Mais cedo, o diretor da UNRWA alertou para a necessidade de combustível em Gaza. "Nenhum combustível está entrando em Gaza. O combustível é realmente crítico agora, precisamos que ele chegue para continuar com as operações de ajuda humanitária", disse Thomas White, diretor da UNRWA, em post da entidade no X (antigo Twitter).

Biden e Netanyahu são pressionados para aliviar envio de ajuda a Gaza e autorizar a passagem de civis pela passagem de Rafah. Lá, cerca de 30 brasileiros e familiares diretos da Faixa de Gaza aguardam pela liberação para poderem ser repatriados ao Brasil.

Eles estão abrigados nas cidades de Khan Younis e Rafah, nas proximidades da fronteira com o Egito. Uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) está no Cairo, de prontidão para trazê-los de volta.

*Com informações da AFP