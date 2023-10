Sobrevivente do Hamas fugiu de rave dirigindo em mata após ser baleada

Shani Hadar disse que estava no carro quando percebeu que se tratava de um ataque terrorista. Ela e uma amiga avistaram um dos integrantes do Hamas correndo atrás do carro em que ambas estavam com uma arma.

A israelense conseguiu sair com o carro por uma área de mata não asfaltada, mas o carro foi alvejado pelos extremistas. "Olhei para o lado e acelerei o carro o mais forte que pude. De repente, sinto uma dor aguda no meu ombro: 'Eles atiraram em mim!'", relatou Shani em uma publicação no Instagram.

A jovem seguiu dirigindo até uma região de arbustos, onde conseguiu se esconder com o carro. Ferida, ela e a amiga contataram familiares, a polícia e o serviço de Saúde, pedindo por ajuda. Porém, ninguém conseguiria entrar na região em que as duas estavam.

Um robe utilizado por Shani na festa serviu como torniquete para o ferimento de bala no ombro. Elas continuam tentando contato com autoridades de Saúde, mas eles afirmam que a zona já é uma área de guerra.

Em um momento, as duas amigas foram encontradas por um drone do Hamas, e uma nova troca de tiros começou. As duas foram para debaixo do carro, e Shani disse à amiga que iria se fingir de morta caso algum membro do Hamas se aproximasse.