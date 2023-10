Israel volta a bombardear a Síria e atinge aeroporto de Aleppo

Os bombardeios de Israel chegaram a atingir o aeroporto de Aleppo, cidade localizada no norte da Síria, segundo o OSDH (Observatório Sírio de Direitos Humanos). "Um ataque aéreo israelense vindo do mar atingiu o aeroporto de Aleppo", declarou Rami Abdel Rahman, diretor da ONG, à agência de notícias AFP.

O ataque foi confirmado pelo governo da Síria. Em nota, o ministrério da Defesa do país afirmou que o "inimigo israelense" fez um ataque a partir do Mar Mediterrâneo e colocou o aeroporto fora de serviço.

Na última quinta-feira (12), Israel já havia atingido os aeroportos de Aleppo e de Damasco em meio à guerra deflagrada contra o Hamas, na semana passada.

O Estado judeu também tem travado frentes de batalha contra o Hezbollah, grupo extremista libanês, simpatizante ao Hamas. O Hezbollah disse hoje que Israel matou um de seus combatentes.

Israel alertou Hezbollah para não se envolver na guerra com o Hamas. O conselheiro de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, disse ter avisado ao grupo libanês para não tomar medidas que possam gerar uma reação que levaria levar à "destruição" do Líbano. Ele também afirmou que as hostilidades com o Hezbollah em paralelo à guerra em Gaza "parecem estar contidas".

Israel prepara operação contra Gaza

As Forças Armadas de Israel anunciaram neste hoje que estão preparando um "ataque coordenado por ar, mar e terra" à Faixa de Gaza. Em nota, as Forças israelenses disseram que este é um passo para a "expansão do combate".