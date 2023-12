Argentina instala aviso em metrô contra protesto: Quem bloqueia não recebe

O próprio Milei publicou uma foto nas redes sociais com o aviso. Também é possível notar um aumento no efetivo de segurança nas estações da capital argentina, por onde passam manifestantes que moram na região metropolitana.

Os avisos informam que ninguém pode obrigar uma pessoa a participar de protestos e que, se isso ocorrer, pode haver denúncia. "Bloquear as ruas é um delito", diz o cartaz eletrônico. "Quem bloqueia, não recebe."

As placas são em nome do Ministério da Segurança. Na semana passada, a mesma pasta publicou decreto para reprimir toda manifestação que obstruir via pública, permitindo a intervenção da polícia com armas não letais e a identificação dos manifestantes por meio de câmeras de segurança e drone.

Hoje (20) é dia de mobilização pelos 22 anos da crise econômica de 2001, a maior do país, e contra os reajustes econômicos do novo governo. Organizações sociais de esquerda e sindicatos deram início a um protesto nas ruas de Buenos Aires e afirmam que o ato é um direito constitucional. A expectativa é reunir 50 mil pessoas.