Por dois minutos, gêmeas nascem em dia, mês e ano diferentes na Croácia

Uma das meninas nasceu às 23h59 (no horário local) de 31 de dezembro de 2023, e a outra um minuto depois da meia-noite no dia 1º de janeiro de 2024. O chefe do departamento de perinatologia do hospital KBC Split, Damir Roje, explicou que a situação é incomum e que nunca viu um caso como esse.

As gêmeas e a mãe passam bem. Segundo o comunicado do hospital, estas são as primeiras filhas do casal.

"Será uma situação bacana naquela família feliz onde o aniversário de uma filha será comemorado na véspera do Ano Novo e o da outra no Ano Novo. As irmãs são gêmeas e têm idades diferentes, uma em 2023 e outra em 2024. A natureza registra todo tipo de situação, inclusive esta. Estamos ansiosos por tudo que for inusitado se, é claro, for bom e alegre", finalizou o médico.