Polícia de Portugal identifica seis suspeitos de agredir brasileiros negros

Vítimas irão à delegacia para fazer a identificação dos suspeitos na sexta-feira (5). A informação foi divulgada pela advogada dos brasileiros agredidos, Ludmila Poirier.

Agressão ocorreu após festa. Os dois brasileiros são o produtor cultural e aluno de doutorado Bruno César Marcelino, 31 anos, que mora na cidade do Porto há dois meses, e o cozinheiro Kaique Soares, 23 anos. Eles foram a uma festa no Cais de Gaia, uma região turística e boêmia em Vila Nova de Gaia, cidade ao lado. Por volta das 3h, saíram do local. As agressões ocorreram por volta de 3h30 da madrugada na avenida Diogo Leite, segundo a Polícia de Segurança Pública.

Suspeitos pediram dinheiro antes de atacar brasileiros. Segundo as vítimas, um grupo de cerca de dez jovens, a maioria brancos, incluindo uma mulher, com sotaque português, cercados por latas e garrafas, pediu a eles pediu 10 euros (R$ 53). Bruno e Kaique disseram que não dariam o dinheiro e, a partir daí, passaram a receber socos e chutes na cara e nas pernas

Vítima acredita em homofobia ou xenofobia. Marcelino contou ao UOL que os criminosos sequer tentaram roubá-los, e que a única intenção era bater nos dois. Como o produtor cultural e Soares estavam de mãos dadas no momento da abordagem, Marcelino suspeita que o motivo foi discriminação contra homossexuais, homofobia, ou estrangeiros, xenofobia. Hoje, ele acredita que não houve relação com racismo. A advogada deles entende que a motivação real será descoberta com o avanço das investigações.

"[Pedir dinheiro] era só um motivo para irem para cima. Um soco na cara. A gente tentou fugir, sair correndo. Aí, eles me puxaram pela minha touca. Nessa, eu caí. Quando caí, começaram a dar socos e chutes na minha cabeça", disse o produtor musical Bruno Marcelino.

Brasileiro critica demora da polícia

Marcelino diz que a polícia demorou para abordar o grupo de jovens. Quando a polícia chegou, só localizou seis suspeitos de terem espancado os brasileiros.