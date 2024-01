EUA: Homem é morto a tiros tentando apaziguar briga por música no metrô

Um homem de 45 anos foi morto a tiros em um vagão de metrô nos EUA após tentar apaziguar uma briga.

O que se sabe

A briga se deu por conta do volume da música ouvida por um dos envolvidos. Os homens discutiram e chegaram a trocar empurrões em um vagão do metrô na estação do Brooklyn, em Nova York.

Richard Henderson foi morto a tiros. "Ele levou um tiro ao entrar em uma briga com a qual não teve nada a ver", disse a esposa de Henderson, Jakeba, acrescentando que seu marido era conhecido por "enfrentar os valentões", declarou ao jornal The New York Times