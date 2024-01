CEO da Alaska Air diz que 'vários' aviões da Boeing tinham parafusos soltos

O CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci, disse que "vários" aviões Boeing 737 Max 9 foram encontrados com parafusos "soltos". O modelo do avião é o mesmo do voo 1282, que perdeu uma porta em meio a uma viagem no começo do mês.

O que aconteceu

CEO disse estar "furioso" com a situação. Em entrevista ao canal americano NBC, Minicucci não relatou se os supostos parafusos soltos também estavam em uma das portas de fuselagem da aeronave.

"Eu sabia que era um problema de fábrica", afirma Minicucci. Após o incidente, todos os aviões do modelo Boeing Max 9 foram impedidos de voar até que as investigações serem concluídas.