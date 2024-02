Mulher é hospitalizada após grupo de ciclistas ser atacado por puma nos EUA

As autoridades não forneceram a identidade da mulher que estava hospitalizada, mas disseram que ela estava em condição estável. Não foi informado se os outros quatro ciclistas ficaram feridos no ataque.

Apesar dos avistamentos serem comuns, como mostra um mapa interativo criado pelo WDFW, ataques de puma a humanos são extremamente raros. No estado de Washington, ocorreram dois ataques fatais de pumas e aproximadamente 20 outros encontros registrados que resultaram em ferimentos humanos nos últimos 100 anos.

Os pumas são os maiores membros da família dos felinos encontrados no estado americano, com os machos adultos pesando em média 64 quilos. As fêmeas adultas raramente pesam mais de 50 quilos. Eles são mais ativos do anoitecer ao amanhecer.