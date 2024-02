Inação de Conselho da ONU causa perda de vidas inocentes, diz Vieira no G20

'Inação' das instituições multilaterais implica na morte de inocentes. O chefe do Itamaraty também criticou o que chamou de "inaceitável paralisia" do Conselho de Segurança da ONU frente aos conflitos em curso no mundo — em especial, às guerras na Ucrânia e entre Israel e Hamas. "Esse estado de inação implica diretamente em perda de vidas inocentes", discursou.

País 'não aceita' um mundo onde diferenças são resolvidas com força militar. "Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O brasil rejeita a busca de hegemonias, antigas ou novas", reforçou o chanceler.

'Não é razoável' que mundo invista US$ 2 trilhões ao ano para gastos militares. O valor equivale a cerca de R$ 9,8 trilhões e, de acordo com Vieira, é muito maior do que o investido em programas de assistência social (US$ 60 bilhões, ou R$ 296,2 bilhões) e no combate às mudanças climáticas (US$ 100 bilhões, ou R$ 493,7 bilhões).

Mauro Vieira, chanceler do Brasil, em cúpula do G20

Discurso do Ministro Mauro Vieira por ocasião da reunião de ministros de Relações Exteriores do G20 - Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2024: https://t.co/ivqcyAquTo pic.twitter.com/84CC3rzP2W -- Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) February 21, 2024

Veto dos EUA na ONU

Discurso do chanceler vem um dia após veto dos EUA a cessar-fogo em Gaza. Na terça-feira (20), os Estados Unidos rejeitaram uma resolução de trégua na Faixa de Gaza proposta pela Argélia durante reunião no Conselho de Segurança da ONU. Dos 15 membros, 13 votaram a favor. O Reino Unido se absteve.