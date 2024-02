Israel publica vídeo com brasileira vítima do Hamas após fala de Lula

Rafaela afirma no vídeo que há "muito antissemitismo" no Brasil e também classifica a fala de Lula como antissemita. "É uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar para o meu próprio país por conta da perseguição por ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas".

A brasileira também diz que o governo Lula não ofereceu ajuda para ela ou para outras vítimas do Hamas. "Sentimos que esqueceram da gente".

Ela rebateu a afirmação de que o que acontece em Gaza é um genocídio. "Aqui as pessoas convivem umas com as outras, não dá para chamar de genocídio. Genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas, indo contra um povo, se a população estivesse diminuindo significativamente".

Rafaela e Ranani estavam no festival que foi atacado pelo Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Os dois conseguiram fugir com outras pessoas para um bunker, mas foram alcançados pelos terroristas.

A brasileira diz no vídeo que sobreviveu após se esconder entre corpos. "7 de outubro foi o maior trauma da minha vida, o dia mais escuro de toda a minha vida. Naquele local perdi Ranani, uma das pessoas que mais amava no planeta. Nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá, do ódio que senti naquele dia".

Em nota, o Itamaraty negou as acusações de omissão. O Ministério disse que entrou em contato com a família dos brasileiros mortos e feridos no dia do ataque terrorista do Hamas, e ofereceu no dia seguinte um formulário eletrônico para prestar apoio aos nacionais que precisassem. A pasta também lembrou que o governo brasileiro repatriou mais de 1.400 cidadãos, em oito voos da Força Aérea Brasileira.