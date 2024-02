Israel descumpre ordem de Haia para ajuda humanitária em Gaza, diz ONG

A CIJ declarou que a operação militar na região demonstrava um "risco plausível de danos irreversíveis e imediatos à população". Por isso, determinou que Israel tomasse todas as medidas em seu poder para evitar violações da Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio, de 1948, em resposta preliminar a uma petição sul-africana que acusou Israel de genocídio.

Israel não seguiu as recomendações e "continua a obstruir a prestação de serviços básicos" e de ajuda vital. A afirmação é da Human Rights Watch, que classificou como "atos de punição coletiva que equivalem a crimes de guerra e incluem o uso da fome de civis como arma de guerra".

De acordo com uma política definida pelas autoridades israelitas e executada pelas forças israelitas, as autoridades israelitas estão deliberadamente a bloquear o fornecimento de água, alimentos e combustível, impedindo deliberadamente a assistência humanitária, aparentemente arrasando áreas agrícolas e privando a população civil de bens indispensáveis à sua sobrevivência . Human Rights Watch

Sanções e embargos. A organização incentiva que outros países usem todas as formas de influência para pressionar o governo de Israel.

O governo israelita está matando de fome os 2,3 milhões de palestinos de Gaza, colocando-os em perigo ainda maior do que antes da ordem vinculativa do Tribunal Mundial. O governo israelita simplesmente ignorou a decisão do tribunal e, de certa forma, até intensificou a sua repressão, incluindo o bloqueio adicional da ajuda vital

Omar Shakir, diretor de Israel e Palestina da Human Rights Watch

Número de caminhões com alimentos, ajuda e medicamentos caiu mais de um terço após a decisão. Número médio diário foi de 93 caminhões entre 27 de janeiro e 21 de fevereiro de 2024, em comparação com 147 caminhões entre 1 e 26 de janeiro, e apenas 57 entre 9 e 21 de fevereiro, segundo dados publicados pelo OCHA e pela Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA).