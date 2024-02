Conselho de Segurança foi 'fatalmente' abalado por inação em Gaza, diz ONU

Num duro discurso feito nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a incapacidade de que um acordo tenha sido encontrado no Conselho de Segurança da ONU para colocar um fim à guerra em Gaza pode ter sido um abalo "fatal" para a credibilidade do órgão máximo do sistema internacional.

A reforma do Conselho é uma das principais prioridades do governo brasileiro, que colocou o tema no centro da agenda dos debates no G20. O reconhecimento por parte de Guterres, porém, é um sinal claro de que a paralisia representa uma ameaça existencial para a entidade.

Na última sexta-feira, o Conselho de Segurança não conseguiu chegar a um acordo sobre um apelo a um cessar-fogo em Gaza. Pela terceira vez, o governo americano vetou uma resolução com a proposta de uma suspensão do conflito.