Ranking: forças navais mais poderosas do mundo tem Brasil fora do top 20

O ranking tem 145 países. Entre os navios considerados na contagem estão porta-aviões, submarinos, fragatas, entre outros modelos.

A Rússia aparece no topo da lista, com um total de 781 navios. Completam o top 5 China (730 navios), Coreia do Norte (505), EUA (472) e Suécia (353).

O Brasil aparece na 23ª posição, com 134 navios. Entre eles, estão 23 navios-patrulha, seis fragatas, cinco draga-minas, quatro submarinos, duas corvetas e um porta-helicópteros.

O país latino-americano melhor colocado no ranking é a Colômbia, em 12º lugar, com um total de 237 navios. Outros 16 dos 20 países da América Latina também aparecem na lista dos donos das maiores forças navais do mundo. Além da Colômbia e do Brasil, estão México (16º, com 194 navios), Bolívia (19º, com 173), Chile (25º, com 130), Honduras (43º, com 71), Paraguai (45º, com 69), Peru (46º, com 69), Panamá (58º, com 45), Argentina (63º, com 41), República Dominicana (67º, com 34), Venezuela (69º, com 32), Equador (72º, com 27), Guatemala (75º, com 25), Cuba (78º, com 24), Nicarágua (80º, com 23), El Salvador (90º, com 15), Uruguai (96º, com 11).

As 20 maiores forças navais são: