445 dias: como Júlio César criou o ano mais longo e confuso da história

O objetivo de Júlio César era corrigir os erros do calendário romano vigente, ou lunissolar, e criar um baseado no ciclo do Sol. Júlio César então decidiu consultar Sosígenes, um astrônomo de Alexandria, na costa mediterrânea do Egito, com quem era bastante próximo.

O astrônomo Sosígenes aconselhou o imperador a adotar o formato com 365 dias e seis horas, um calendário similar ao adotado pelos egípcios. As horas que acumulavam a cada ano seriam compensadas a cada quatro anos com a inclusão de mais um dia em fevereiro. É o que chamamos de anos bissextos, que servem para arredondar o calendário, com a presença de um 29º dia em fevereiro.

Para se chegar a isso, foi necessário alinhar com o ciclo solar. Assim foi criado, em 46 a.C., um ano com 15 meses (ou 445 dias) para compensar a defasagem. Ou seja, foram mais 90 dias, e dois meses extras.

Os períodos extras, entre novembro e dezembro, tiveram 33 e 34 dias. Outra mudança estabelecida foi que o ano começasse em 1º de janeiro, e não mais em março.

Uma curiosidade é que, anteriormente, contava-se o ano em 10 meses de trabalho. Os meses que sobravam eram os que não havia trabalho na agricultura, no pico do inverno. Eles não eram contados.

O chamado calendário juliano foi adotado até o ano de 1582, quando o papa Gregório 13º decidiu fazer novos cálculos e, consequentemente, novos ajustes.