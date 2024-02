Avião com para-brisa rachado faz pouso de emergência nos EUA

A aeronave, um Boeing 777-200, pousou em segurança às 22h14 (horário local) no Aeroporto Logan e taxiou até o portão por conta própria. A American Airlines disse que o avião foi retirado de serviço para ser inspecionado pela equipe de manutenção.

Ninguém ficou ferido. Os passageiros foram forçados a pernoitar em Boston até que uma aeronave substituta os leve para na tarde desta quinta-feira (29).

Problema em voo gerou reclamações de passageiros. "Como uma empresa multimilionária com tantos recursos não prevê isso", questionou o passageiro Nico Moreno após sair do avião. "O tipo de solução que eles te dão é mínimo no sentido de não compensar o dinheiro que se perde quando se falta no trabalho por não conseguir chegar a tempo, por exemplo", afirmou à WBZ TV.

Em nota, a American Airlines pediu desculpas pelo inconveniente. A empresa se comprometeu a "nunca atrapalhar os planos de viagem" dos clientes.

Segundo a Boeing, o avião 777-200 comporta 305 passageiros, e tem autonomia de voo de até 9.700 quilômetros. A American Airlines não informou, porém, quantos passageiros estavam a bordo do voo desviado para Boston.