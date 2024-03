Nova espécie de lesma marinha é descoberta nas águas do Reino Unido

Ross Bullimore, do Cefas (Centro de Ciência do Meio Ambiente, Alimentação e Aquicultura) do Reino Unido, fez a descoberta. Cerca de 100 lesmas marinhas diferentes são encontradas nos mares da Grã-Bretanha e da Irlanda, mas ele soube imediatamente que se tratava de algo especial. "Foi como se uma lâmpada se apagasse", disse ele.

Os cientistas dizem que a descoberta mostra que ainda temos muito que aprender sobre a vida nos nossos mares, que estão entre os mais bem estudados do mundo. "Encontrar uma nova espécie que não seja microscópica é bastante emocionante. Mostra que ainda há trabalho a ser feito", disse Peter Barry do CEFAS.

Apesar do seu tamanho diminuto (até 5 centímetros de comprimento), as lesmas do mar são um tipo de molusco marinho predador de topo, que ocupa uma posição chave na cadeia alimentar.

Muitas vezes referidas como "espécies indicadoras", elas podem auxiliar os cientistas a compreender a saúde dos ecossistemas marinhos devido à sua sensibilidade aos impactos das alterações climáticas e às pressões humanas. O artigo com a descoberta foi publicado na revista científica Zoosystematics and Evolution.

Os membros do grupo ao qual pertence a nova espécie — Pleurobranchaea — são normalmente encontrados no norte de Espanha, no Senegal e em todo o Mar Mediterrâneo. Oceanos mais quentes e ondas de calor perturbam espécies marinhas como peixes e baleias à medida que se deslocam em busca de águas mais frias, perturbando a cadeia alimentar.