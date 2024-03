Tales: Impasse sobre guerra 'na' ou 'contra' Ucrânia emperra nota do G-20

Uma questão peculiar fez com que a reunião do G-20, presidida pelo Brasil, terminasse sem uma nota conjunta: não houve um consenso se há uma guerra 'na' ou 'contra a' Ucrânia, revelou o colunista Tales Faria no UOL News desta sexta (1º).

Não saiu um comunicado oficial porque não houve uma concordância na questão geopolítica, que contaminou a trilha econômica. E foi uma palavra: 'na' e 'contra'. Parte dos países falava em guerra 'na' Ucrânia e outra, guerra 'contra' a Ucrânia.