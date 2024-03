Suspeitos confessam participação em estupro coletivo de brasileira na Índia

No interrogatório, os acusados confessaram seu envolvimento no assunto. Como resultado, foram presos, enquanto outros envolvidos serão presos em breve, pois recebemos seus nomes.

Pitambar Singh Kherwar, superintendente da polícia

Atacados em acampamento

Fernanda Santos e Vicente Barbera foram atacados após montar um acampamento. O casal estava no distrito de Dumka, na noite de sexta-feira (1º).

A brasileira relatou ter sido estuprada e roubada por sete homens. Fernanda também tem nacionalidade espanhola.

"Algo aconteceu conosco que não desejamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram. Não levaram muitas coisas porque o que eles queriam mesmo era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia", escreveu Fernanda em uma rede social.

Casal também foi espancado. Vicente disse que os criminosos usaram um capacete e uma pedra para golpeá-lo na cabeça. "Minha boca está destruída, mas Fernanda está pior".