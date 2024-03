Brasil diz lamentar que Israel divulgue 'informação incorreta' sobre Lula

Diplomata diz que guerra não é somente contra o Hamas. Para ele, um dos objetivos é evitar uma ofensiva no norte do país. "É uma guerra contra o Irã. Nós vemos isso no norte com o Hezbolah. Nós vemos isso na Síria e no Iraque, na parte norte, nordeste, nos vemos com os houthis, no Iêmen."

Ajuda humanitária em Gaza

Peled disse que Israel entende a gravidade da crise. "Estamos fazendo o possível para prover assistência humanitária para a população de Gaza, porque nosso inimigo não é a população de Gaza, é o Hamas."

Ajuda humanitária do Brasil e outros países foi bloqueada na entrada de Gaza, segundo deputado italiano. Contudo, a diplomacia de Israel negou que o país seja responsável pelo bloqueio e acusou o Egito.

"Nós não controlamos isso", disse outra representante da diplomacia israelense. "Só escutamos a segurança e, então, os egípcios são quem decide o que vai entrar, a prioridade e a ordem. Isso não está nas mãos de Israel", disse Judith Galili Metzer, diretora do departamento de relações com agências da ONU e organizações internacionais do Ministério das Relações Exteriores de Israel.

*A jornalista está em Jerusalém, Israel, a convite da ONG StandWithUs Brasil.