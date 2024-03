Diplomacia de Israel fala em retomar negociações, mas mantém crítica a Lula

Representante da diplomacia de Israel, Jonathan Peled afirmou hoje que o governo local está disposto a "restaurar as relações com o Brasil", abaladas após declarações do presidente Lula.

O que aconteceu

O diplomata disse que o momento é de retomar as negociações como eram antes. Vice-diretor da divisão de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Peled ressaltou que os países não romperam relações. "Nós queremos soluções diplomáticas", afirmou, em um encontro com diplomatas na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Jerusalém.

Peled criticou as falas de Lula, que comparou ao Holocausto os ataques de Israel contra os palestinos. "Quando há uma declaração antissemita como a do presidente Lula ou quando nossa existência é posta em questão, trata-se de uma linha vermelha", disse Peled, em referência à declaração dada pelo brasileiro no mês passado.