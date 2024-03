'Lula não vai entrar em Portugal', diz líder de partido de extrema direita

O deputado André Ventura, líder do partido de extrema direita português "Chega", disse, em discurso nesta quinta-feira (7), que o presidente Lula (PT) não entrará em Portugal caso a sigla vença as eleições legislativas.

O que aconteceu

Ventura foi aplaudido pelos apoiadores presentes. "Se o Chega vencer as eleições no próximo domingo [10], o senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. Nós não vamos deixar que ele entre em Portugal", disse.

O deputado brincou sobre a presença do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. "O senhor Pedro Sánchez só entra quando necessário mesmo, porque não queremos que ele entre muitas vezes", afirmou, aos risos.