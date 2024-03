Australiana recebe R$ 490 por hora para catar 'superpiolhos' de clientes

Uma jovem de 24 anos compartilha a rotina de especialista em remoção de piolhos no TikTok —profissão que faz com que ela fature cerca de 150 dólares australianos, ou cerca de R$ 490, por hora de trabalho.

O que aconteceu

Com 4,3 milhões de seguidores e vídeos com mais de 100 milhões de visualizações, Rachel Maroun mostra como trata as infestações. Ela fundou uma clínica em Sidney, na Austrália, na qual recebe principalmente adolescentes para a remoção de piolhos e lêndeas - com cenas que chegaram a receber alerta de "conteúdo sensível" da própria plataforma.

A profissão inusitada foi escolhida pela australiana aos 15 anos. Em entrevista ao portal local Kidspot, Rachel disse que trabalhava em uma farmácia que tinha um pequeno centro de tratamento de piolhos nos fundos. "Fiquei com medo de dizer não", relatou. Depois da experiência, porém, ela pediu para fazer seu turno "todos os dias" no local.