Prestes a ser eleito pela 5ª vez, Putin superará tempo de Stalin no poder

Assim, ele caminha para superar Josef Stalin. O ditador soviético governou a região por 26 anos, entre 1927 e 1953, e só deixou o poder quando morreu.

Já são 24 anos de Putin no comando russo, somando os mandatos como primeiro-ministro e presidente. Essa será a quinta vez que ele ganha as eleições na Rússia.

Ele igualará a marca de Stalin no poder em 2025. Se for reeleito em 2030, pode chegar a 37 anos no poder.

As mudanças para seguir no poder

Em 2021, Putin modificou radicalmente a Constituição russa, o que permitiu que ele concorresse a mais dois mandatos presidenciais. Especialistas acreditam que a medida faz parte de uma série de decisões autoritárias tomadas pelo presidente russo. Se reeleito, ele pode estender o seu governo até 2036.

Putin foi eleito como presidente da Rússia em 2000, após ganhar popularidade ao liderar uma série de bombardeios na região da Chechênia e prometer a reconstrução do país. Antes, ele ocupava o cargo de primeiro-ministro e já havia atuado como agente do serviço de inteligência soviético.