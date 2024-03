Jovem é esmagada ao tentar pegar fone de ouvido que caiu em esteira nos EUA

A colega relatou que não conseguiu libertar a colega porque ela estava presa e pediu à equipe de manutenção para desligar a máquina. As equipes de emergência retiraram a vítima "cortando a estrutura de metal ao redor da esteira".

A jovem foi retirada ainda viva e levada às pressas para um hospital. Ela morreu devido aos ferimentos na manhã de sábado (16), informou a WJBF.

A Club Car confirmou a morte da funcionária e afirmou que está trabalhando com a empreiteira e as autoridades na investigação do incidente. "Os socorristas foram imediatamente notificados e agradecemos pela sua resposta rápida para fornecer cuidados médicos e transporte para o hospital, onde a trabalhadora infelizmente faleceu mais tarde", disse a empresa à The Augusta Press . "Nossas sinceras condolências e pensamentos estão com a família, amigos e todos os afetados por esta perda".