Piloto preso por tentar voar embriagado é condenado a prisão, na Escócia

O piloto americano Lawrence Russel Jr. foi condenado a 10 meses de prisão após tentar voar com um Boeing 737 da Delta Airlines enquanto estava alcoolizado, na Escócia, no ano passado.

O que aconteceu

Piloto foi condenado a 10 meses de prisão. Russel, de 63 anos, foi condenado após se declarar culpado por tentar pilotar um avião de Edimburgo, na Escócia, até Nova York, nos EUA, enquanto estava alcoolizado. À época, o voo foi cancelado.

Comandante levava duas garrafas de bebida, uma pela metade. Na bagagem do piloto, foram encontradas duas garrafas do licor Jägermeister, uma delas pela metade. As bebidas foram encontradas pelas máquinas de raio-x do aeroporto de Edimburgo, na Escócia.