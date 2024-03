EUA: Fábrica das sopas Campbell é processada por poluir lago com 25 mil km²

Substâncias encontradas na água podem causar doenças. Entre respiratórias, infecções do trato urinário e outros problemas de saúde, as águas residuais também contribuem para a proliferação de algas tóxicas nas margens do Lago Erie, afirmam documentos judiciais aos quais a CBS News teve acesso

O lago Erie é um dos cinco Grandes Lagos dos EUA e o 13º maior do mundo em extensão territorial. A área total de 25 745 km² limita-se ao norte com a província canadense de Ontário, e ao sul com os estados americanos de Nova Iorque, Ohio e Pensilvânia.

Campbell Soup disse que tomou medidas para melhorar operações. A fábrica em Napleon emprega cerca de 1.500 pessoas e é a maior da empresa, apesar de estar baseada numa cidade pequena, com população de menos de 9 mil habitantes.

"Temos investimentos de capital planejados para resolver esse problema permanentemente", acrescentou a empresa, em nota encaminhada à CBS News. "Continuaremos a trabalhar com reguladores e outras partes interessadas para melhorar nossas operações e cumprir todas as regulamentações ambientais".