Leão da montanha mata jovem e fere gravemente rosto de adolescente nos EUA

O animal foi encontrado e sacrificado. Segundo o gabinete do xerife, o corpo do animal foi recolhido para exames de DNA.

O homem mais jovem ligou para o serviço de emergência relatando o ataque. Na ligação, ele disse que havia se separado do irmão. Ele foi socorrido, atendido por paramédicos e levado a um hospital local, onde está sendo tratado. Informações sobre o atual estado de saúde dele não foram divulgadas.

O irmão mais velho foi encontrado no chão, com o leão da montanha agachado ao seu lado. Agentes atiraram para assustar o animal, mas quando chegaram à vítima, ela já estava morta, segundo as autoridades.