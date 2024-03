Israel pode sofrer sanções por não respeitar cessar-fogo aprovado na ONU

Mesmo com a aprovação do cessar-fogo no Conselho de Segurança da ONU no começo da semana, Israel executou um intenso bombardeio no sul da Faixa de Gaza na quarta (27). Como a resolução não foi obedecida, membros do conselho podem cortar relações com Israel e o país pode até sofrer uma intervenção militar.

O que aconteceu

Não há previsão de quando a resolução do Conselho de Segurança da ONU será posta em prática. Apesar do apoio de 14 países integrantes do conselho, o 15º se absteve — e é, justamente, o maior parceiro comercial de Israel, os Estados Unidos. O governo de Joe Biden insiste que a resolução não é "legalmente vinculante" — ou seja, não é obrigatória. Não há data no texto aprovado.

O embaixador palestino, Riyad Mansour defendia, desde o início da semana, que novas medidas contra o governo de Benjamin Netanyahu fossem tomadas em caso de descumprimento da resolução. Foi a primeira vez que o Conselho da ONU aprovou cessar-fogo em Gaza. A trégua valeria durante o mês sagrado do ramadã — que vai até 9 de abril.