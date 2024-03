Com abstenção dos EUA, Conselho da ONU aprova pela 1ª vez cessar-fogo

A libertação imediata e incondicional de todos os reféns e a garantia de acesso humanitário

Que as partes cumpram suas obrigações de acordo com o direito internacional em relação a todas as pessoas detidas

A resolução foi apresentada por Moçambique e contou com o apoio da Argélia, Suíça, Japão, Equador, Moçambique e todos os demais membros não permanentes no Conselho da ONU.

"A situação em Gaza é motivo de grande preocupação para todo o mundo", disse o embaixador moçambicano, Pedro Comissario Afonso. Para ele, o que ocorre no Oriente Médio é uma "ameaça à paz mundial".

Intensas negociações

O processo de aprovação foi alvo de intensas pressões. Na sexta-feira, uma proposta dos EUA havia sido vetada pela China e Rússia. O texto do governo Biden falava na exigência de que a suspensão das hostilidades fosse seguidas por uma libertação dos reféns israelenses, mantidos pelo Hamas. O texto ainda determinava o fim do financiamento ao grupo palestino, por parte de atores estrangeiros.