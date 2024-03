'E se for presente?', diz advogado da presidente do Peru após apreensões

"Entraram (nos locais-alvos da operação) para saber o que vão investigar", reclamou advogado. Declarações foram dadas ao canal Latina Noticias.

Dina não explicou origem dos relógios

As apreensões aconteceram na casa da presidente e no palácio de governo. Os itens não foram declarados por Dina como parte de seus bens anteriormente.

Operação foi transmitida ao vivo pela TV. De acordo com a AFP, policiais usaram uma barra de ferro para abrir a casa da chefe de Estado, onde passaram horas antes de seguir para a sede da presidência.

Dina é investigada desde o último dia 18. Há suspeitas de enriquecimento ilícito e omissões na apresentação de bens envolvendo a atual presidente do Peru.

Reportagem originou investigação. Transmitida pelo programa jornalístico "La Encerrona" há algumas semanas, a reportagem mostrava como Dina havia usado diferentes relógios de luxo em vários eventos oficiais entre 2021 e dezembro de 2022 — período no qual ela atuou como ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social e vice do então presidente do Peru, Pedro Castillo.