Colômbia expulsa diplomatas argentinos após Milei insultar Gustavo Petro

Declaração de Milei foi dada em entrevista à CNN espanhola. Em entrevista ao programa "Oppenheimer Presenta" o presidente da Argentina disse: "Não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista". A entrevista durou cerca de 50 minutos e irá ao ar no domingo (31).

Comunicado diz que não é a primeira vez que Milei ofende Gustavo Petro. O governo acusa ainda o presidente argentino de afetar "as históricas relações de fraternidade entre a Colômbia e a Argentina". "As expressões do presidente argentino deterioraram a confiança da nossa nação, além de ofenderem a dignidade do presidente Petro, eleito democraticamente", diz outro trecho do anúncio.

La Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del Primer Mandatario de los colombianos, el respetado señor @petrogustavo. -- Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) March 28, 2024

Milei já havia xingado Petro em janeiro

Em janeiro, Milei o presidente colombiano de "comunista assassino" e afirmou que, por causa dele, a Colômbia estava destruída. As declarações de Milei ocorreram durante entrevista à jornalista colombiana-americana Patricia Janiot —o vídeo foi divulgado ontem em seu canal.

O Ministério de Relações Exteriores da Colômbia também reagiu na época. Por meio de nota, afirmou que "o governo rejeita veementemente esta afirmação que ataca a honra do presidente" e que as palavras de Milei ignoram e violam a amizade profunda entre os dois países.