Petro, Lula, papa Francisco e mais: lista de quem Milei já atacou cresce

Na mesma entrevista em que chamou Petro de "assassino terrorista", Milei se referiu ao presidente do México como "ignorante". Ao ser questionado sobre as críticas que havia recebido de Andrés Manuel López Obrador, ele respondeu: "É um elogio que uma pessoa ignorante como López Obrador fale mal de mim, isso me exalta". Em ocasiões anteriores, Milei referiu-se a López Obrador como "patético" e "nojento".

Papa Francisco

Milei já se referiu ao papa Francisco como "comunista" e "imbecil que defende a justiça social". No entanto, após atacar o pontífice nas eleições e depois encontrá-lo no Vaticano, o presidente da Argentina afirmou que "reconsiderou algumas posições" em relação ao religioso.

Lali Espósito

Uma das artistas mais populares da Argentina, a cantora e atriz Lali Espósito passou a ser insultada por Milei nas redes sociais. O presidente acusa a famosa de "viver do Estado" e de "roubar comida a crianças pobres" por ter se apresentado uma vez em um festival financiado com dinheiro público.

E quem são os apoiadores?

Enquanto isso, presidentes sul-americanos de direita seguem apoiando Milei. É o caso do uruguaio Luis Lacalle Pou, do paraguaio Santiago Peña e do equatoriano Daniel Noboa, que compareceram à posse do argentino em dezembro do ano passado.