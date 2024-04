Briga em almoço de Páscoa termina com um morto e cinco feridos nos EUA

Um homem de 46 anos está sendo procurado pela polícia de Nashville, no Tennessee (EUA), como o principal suspeito de matar uma pessoa e deixar outras cinco feridas durante um almoço de Páscoa.

O que aconteceu

Anton Rucker é procurado pela polícia como suspeito de atirar contra diversas pessoas durante um almoço na tarde de ontem (31). Um homem foi morto e outras cinco pessoas ficaram feridos no tiroteio, disseram as autoridades. A polícia identificou o homem que morreu como Allen Beachem, 33.

O tiroteio teve início logo após uma discussão entre os dois homens, por volta das 15h (horário do leste dos EUA e 10h no de Brasília). A briga ocorreu enquanto o almoço era servido em um restaurante de bairro em Nashville, informou Don Aaron, diretor de relações públicas do Departamento de Polícia Metropolitana da cidade.