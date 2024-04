Minitanque, golfinhos: 5 armas estranhas usadas em guerras - até na Ucrânia

Vários exércitos retomaram nas últimas décadas a velha prática de usar cetáceos altamente inteligentes para fins militares. Durante a Guerra Fria, a Marinha norte-americana teve um programa para treinamento de golfinhos e leões-marinhos. O projeto usava os animais para localizar minas e outros objetos que representassem perigo no fundo do mar.

Já recentemente, na Guerra da Ucrânia, a utilização de golfinhos voltou a ser destaque. H. I. Sutton, especialista vinculado ao Instituto Naval dos EUA, divulgou no Twitter que golfinhos treinados estavam sendo levados para a entrada do porto de Sebastopol, na Crimeia —a principal base naval russa no mar Negro.

Mina-borboleta

Rússia foi acusada de usar ?minas borboleta? Imagem: Divulgação / Halo Trust

As minas-borboleta são um tipo de mina terrestre proibida pelas leis internacionais. De nome oficial PFM-1, elas são leves, altamente explosivas, não podem ser desarmadas e explodem com apenas 5kg de pressão.

Artigo costuma ser lançado de foguetes e aeronaves. A Rússia, inclusive, foi acusada de usar a arma na guerra da Ucrânia. Envoltas por plástico verde e de formato pequeno, semelhante a uma borboleta ou a uma pétala, arma é particularmente atraente para crianças, já que pode ser confundida com brinquedos.