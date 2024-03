Planadora e veloz: bomba russa é capaz de destruir prédio de vários andares

O exército russo tem usado um novo tipo de bomba na guerra contra a Ucrânia. Chamada de FAB-1500, ela é uma adaptação de uma arma da era soviética, mas se trata de uma bomba planadora, que pode ser guiada, com capacidade de destruir um edifício de vários andares.

O que se sabe sobre o armamento

A FAB-1500 é uma bomba que pode ser guiada por satélite e que "voa". No caso, ela conta com asas que permitem que ela "plane" até o seu destino. Ela é uma adaptação de uma bomba aérea de 1954 —a Rússia começou a trabalhar na atualização do armamento no início de 2023 para uso sistemático na Ucrânia.

O processo de atualização de bombas antigas transformou um armamento considerado "burro" em "inteligente", com possibilidade de ser direcionado com alta precisão contra alvos.