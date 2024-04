TV: Embaixada da Hungria demite brasileiros após vídeo de Bolsonaro vazar

O UOL procurou o Sindinações, sindicato dos trabalhadores de embaixadas e consulados no Brasil, que informou que ainda não chegou nenhum relato de demissão.

Imagens de Bolsonaro em embaixada foram divulgadas pelo jornal The New York Times. Após a divulgação, a defesa do ex-presidente confirmou ao UOL que Bolsonaro esteve na representação diplomática. Segundo o jornal americano, Bolsonaro buscava asilo político por temer que pudesse ser preso.

Ex-presidente ficou hospedado na representação diplomática por dois dias. Ele passou o período de 12 a 14 fevereiro no local após ter seu passaporte apreendido nas investigações sobre uma tentativa de golpe no Brasil.

Advogados dizem que hospedagem foi para "manter contato" com país amigo. "Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações", diz nota da defesa do ex-presidente.