Taiwan tenta resgatar 70 trabalhadores presos em pedreiras após terremoto

O terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter foi registrado pela agência meteorológica japonesa às 8h58 de hoje horário local (noite de ontem no Brasil). A região da ilha Yonaguni foi onde a intensidade do terremoto foi mais sentida. Os arredores do epicentro foram os mais afetados.

Ao menos nove pessoas morreram, informou o governo de Taiwan. Segundo o corpo de bombeiros, três vítimas foram esmagadas por pedras após deslizamento de terra no condado de Hualien, epicentro do tremor. O número de feridos está em 946.

As buscas continuam. Além dos mineiros presos nas pedreiras, dezenas de pessoas também estão sob os escombros dos edifícios. Um grupo com 50 pessoas desapareceu enquanto estava a caminho de um parque nacional no momento dos tremores.

Parte de uma estrada em Taiwan desabou. Foram registrados pelo menos nove deslizamentos de terra na rodovia Suhua, ao longo da costa leste de Hualien. As informações são fornecidas pela Agência Central de Notícias de Taiwan.