Ataque a multidão e explosão marcam Ano-Novo nos EUA

A polícia americana identificou o motorista da picape que atropelou e matou quinze pessoas e feriu cerca de 35 na madrugada de ontem em Nova Orleans. Ele é Shamsud-Din Jabbar - um americano de 42 anos nascido no Texas, que serviu o Exército por mais de dez anos e desde 2021 era funcionário da empresa multinacional de auditoria Deloitte. Jabber foi morto por policiais ao deixar o veículo.

A polícia diz ter encontrado no carro explosivos e uma bandeira do Estado Islâmico - grupo criado no Iraque em apoio a Al Qaeda, após a invasão do país pelos EUA. O presidente Joe Biden disse ter sido informado pelo FBI que antes do ataque Jabbar postou uma mensagem na internet "indicando que ele foi inspirado" pelo Estado Islâmico. Não há, porém, por enquanto, nenhuma evidência de ligação operacional dele com o grupo.