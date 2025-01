'Vi como meu bebê começou a congelar' pelo frio, diz mãe de recém-nascido morto em Gaza

Ahmad Al-Farra, médico e diretor do serviço de emergência e pediatria do Hospital Nasser, disse à AFP que o bebê de três semanas chegou ao hospital com "hipotermia grave, sem sinais vitais e com parada cardíaca que causou sua morte".

Outro bebê de 20 dias, Aisha Al-Qassas, também morreu de frio na região, segundo sua família.

"Em Gaza, tudo leva à morte", diz o tio do bebê, Mohamed Al-Qassas. "Aqueles que não morrem sob o bombardeio israelense sucumbem de fome ou de frio", lamenta.

A assessoria de imprensa do governo do Hamas em Gaza emitiu um alerta na segunda-feira sobre as condições climáticas esperadas para os próximos dias. Representam uma "ameaça real para dois milhões de pessoas deslocadas", a maioria das quais vive em barracas de campanha, sublinhou.

"A vida nas barracas é perigosa devido ao frio e à escassez de fontes de energia e calefação", explicou Al-Farra.

Este médico teme que o mau tempo provoque "a morte de um maior número de crianças, bebês e idosos".