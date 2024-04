Terremoto deixa ao menos 60 pessoas presas em túneis de Taiwan

Um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter atingiu ontem uma região próxima a Taiwan e deixou dezenas de pessoas presas em túneis.

O que aconteceu

Ao menos 60 pessoas ficaram presas em oito túneis rodoviários. Elas transitavam no momento em que foram surpreendidas com o terremoto no condado de Hualien, onde ocorreu o epicentro do tremor.

Vítimas nos túneis ainda estão sendo resgatadas. ''Muitas pessoas presas e as operações de busca e salvamento estão em andamento'', informou a NFA (Agência Nacional de Bombeiros de Taiwan) em publicação no X (antigo Twitter).