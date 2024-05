Quem foi o homem mais rico do Titanic, dono de relógio leiloado por R$ 7 mi

Um relógio de ouro que pertenceu ao homem mais rico do Titanic foi arrematado pela bagatela de R$ 7,47 milhões em um leilão realizado no Reino Unido, no último fim de semana de abril. O valor obtido bateu o recorde anterior, alcançado em 2013, quando o violino que, segundo a lenda, foi tocado para acalmar os passageiros durante o naufrágio, foi leiloado por 900 milhões de libras (R$ 3,1 milhões, na época).

Mas você aí sabe quem era John Jacob Astor IV, dono do relógio?

O que aconteceu

O magnata americano era considerado um dos homens mais ricos do mundo (e o mais poderoso daquele navio), quando morreu no naufrágio. Ele nasceu em 1864, em Rhinebeck (Nova York). Era filho de uma família influente. Frequentou primeiro a St. Paul's School, em Concord, e depois teria pedido transferência para a Universidade de Harvard, segundo registros do New Netherland Institute. Gerou a sua fortuna estimada em US$ 87 milhões construindo hotéis, como o Waldorf-Astoria Hotel em 1897.