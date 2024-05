'Queria atirar no rosto': ela matou assassino de sua filha no tribunal

Desemparada, Anna foi encontrada por Grabowski e levada até o seu apartamento. O alemão de 35 anos tinha antecedentes criminais por abuso sexual de crianças, passou por tratamento psiquiátrico e havia se submetido voluntariamente a uma castração. Mas, tempos depois, iniciou um tratamento com hormônios —com autorização judicial — para restaurar seu desejo sexual, de acordo com a DW.

Após uma denúncia feita à polícia pela namorada de Grabowski, ele confessou que havia mantido Anna presa por horas e a estrangulado com uma meia-calça. Em seguida, teria enterrado o corpo da vítima em uma caixa de papelão na margem de um canal de Lübeck.

Nunca foi esclarecido se a criança também havia sido abusada sexualmente na noite do crime. O assassino negou o abuso e afirmou que Anna teria tentado chantageá-lo na ocasião.

Segundo Grabowski, a menina ameaçou contar à mãe dela que ele a havia violentado sexualmente caso ele não lhe desse dinheiro. Por temer voltar para a prisão, ele acabou a estrangulando, ainda de acordo com a apuração da DW.

Depois de ter alvejado Grabowski no tribunal, a mãe de Anna justificou que sua ação havia sido um impulso para evitar que o assassino manchasse a reputação de sua filha: "Ouvi dizer que ele queria dar um depoimento, e pensei: 'agora vem a próxima mentira sobre essa vítima, que era minha filha'".

Caso sem precedentes

O assassinato de Grabowski pela mãe de Anna ganhou grande repercussão na imprensa europeia como um caso de "justiça com as próprias mãos" que jamais havia sido visto no país.