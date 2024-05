Morre nos EUA 1º paciente a receber rim de porco geneticamente modificado

Richard Slayman, 62, primeiro paciente a receber um rim de porco, morreu quase dois meses após a cirurgia de transplante. O anúncio foi feito neste sábado (11) pela família e pelo hospital, segundo a agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Equipe do Hospital Geral de Massachusetts disse que não há indicativo de que a morte tenha relação com o transplante. Médicos afirmaram que estão profundamente tristes pela morte de Slayman e se solidarizaram com a família.

Família agradeceu à equipe médica. "Seus enormes esforços liderando o transplante deram à nossa família mais sete semanas com Rick, e nossas memórias feitas durante esse período permanecerão em nossas mentes e corações", diz um trecho do comunicado.