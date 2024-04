EUA: Jovem fere motoristas a tiros 'em nome de Deus' por causa de eclipse

A jovem, identificada como Taylon Nichelle Celestine, dirigia um Dodge Challenger roxo com placa da Geórgia. Ela viajava pela Interestadual 10, a 185 quilômetros da fronteira com o Alabama, no Panhandle da Flórida, e seguia para oeste, segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida.

Acionados, os policiais interceptaram e pararam a jovem cerca de 25 km depois. Celestine foi presa e autuada na prisão do condado de Holmes. A Patrulha Rodoviária da Flórida não forneceu detalhes sobre fiança ou representação legal da jovem.

Com ela foi encontrado um rifle AR-15 e uma pistola 9 mm. Ela foi acusada de tentativa de homicídio, agressão agravada com arma letal e disparo indevido de arma de fogo, de acordo com informações da NBC News.

