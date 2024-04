Criança de dois anos cai da janela de carro em movimento; mãe é denunciada

Os Mossos d'Esquadra —a corporação policial autônoma, de estatuto civil— informaram terem denunciado criminalmente a mãe por não ter mantido a menina sentada no carro com os sistemas de retenção prescritos, segundo a imprensa local.

Tão importante é levar o sistema de retenção infantil como usá-lo. Você pode ter consequências muito graves Mossos, em declaração pública

O sistema de retenção infantil é um conjunto de componentes, dotado de um sistema de retenção de cinco pontos, baseado nos cintos de segurança dos veículos, o que faz com que a criança sinta menos a colisão.

No Brasil, a Resolução nº 277, do Conatran (Conselho Nacional de Trânsito), ou a chamada "Lei da Cadeirinha", determina que as crianças menores de dez anos devem ser sempre transportadas nos bancos traseiros, sempre usando o cinto de segurança. Já até os sete anos e meio, elas devem utilizar o equipamento de retenção adequado, que varia de acordo com a idade (podem utilizar o bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, por exemplo).