Jovem com alavanca de freio de moto presa ao olho é operado na Malásia

Um jovem de 19 anos teve que ser operado às pressas na Malásia após sofrer um acidente de moto e ficar com a alavanca do freio fincada no olho direito.

O que aconteceu

Os bombeiros tiveram que serrar e retirar a alavanca do freio do guidão da motocicleta. O jovem foi levado às pressas para o Centro de Pesquisa Oftalmológica da Universiti Malaya, em Kuala Lumpur, com a alavanca presa na órbita do olho direito.

O objeto, de 17 centímetros, estava localizado poucos milímetros à esquerda do globo ocular. A retina, que é a camada de tecido na parte posterior do olho, que nos ajuda a enxergar, estava turva e danificada.