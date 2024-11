Putin confirma que Rússia usou míssil balístico de médio alcance contra a Ucrânia

"A partir do momento em que [esses mísseis foram disparados contra a Rússia] e, como havíamos destacado reiteradamente antes, o conflito provocado pelo Ocidente na Ucrânia passou a conter elementos de um [conflito] de caráter global", disse o presidente russo. Ele afirmou, no entanto, que os ataques com mísseis ocidentais disparados pela Ucrânia contra o território russo fracassaram.

'Responderemos com a mesma intensidade'

Vladimir Putin, afirmou que seu país está "pronto para todos" os cenários no conflito contra a Ucrânia e seus aliados ocidentais.

"Estamos sempre preparados, e continuamos a estar, para resolver todos os problemas por meios pacíficos, mas também estamos prontos para enfrentar qualquer desdobramento", declarou ele em um discurso transmitido pela televisão russa.

"Se alguém ainda duvida disso, não adianta. Sempre haverá uma resposta", advertiu, sem descartar a possibilidade de atacar países cujas armas estejam sendo usadas pela Ucrânia contra a Rússia.

"Consideramos que temos o direito de usar nossas armas contra instalações militares de países que permitem o uso de suas armas contra nossas instalações. E, em caso de escalada de ações agressivas, responderemos com a mesma intensidade", declarou ele em um discurso surpresa à nação.